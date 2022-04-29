Заместитель министра обороны Маляр в эфире национального телемарафона подчеркнула, что на Востоке и Юге ситуация меняется очень динамично. Хотя российские захватчики и активизировались, герои ВСУ мощно сопротивляются, сообщает 24 канал.

Заметьте Запустили более 1 300 ракет по Украине: в Forbes подсчитали, сколько это стоило России

Украинским защитникам и защитницам удается возвращать под контроль часть населенных пунктов. В частности, на Слобожанском направлении.

Кроме того, по словам Маляр, уже удалось более-менее понять ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы. Там Россия продолжает провокацию. Страна-оккупант развернула информационную кампанию. Россия хочет ввести в заблуждение местных жителей, что Украина собирается совершать определенные провокации и обстреливать эти территории.

Маляр обратилась к украинцам, чтобы они публично не поддерживали подобные идеи.

Потому что у нас появляются сейчас в горячих головах идеи о том, что можно сделать и какие военные действия провести на территории другого государства. Украина не заходит на территории других государств. Украина исключительно ведет оборону собственной территории,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Заявление ОП

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что в Украине военное руководство хорошо понимает, каковы риски со стороны непризнанного Приднестровья.

По словам Подоляка, эти территории всегда рассматривались как определенный плацдарм. Оттуда могут быть определенные риски для двух областей Украины. Речь идет об Одесской и Винницкой.

Подоляк заверил, что там все продумано. В частности, речь идет об обороне и разведывательных данных.

Советник главы ОП также отметил: если непризнанное Приднестровье втянут в войну с Украиной, его территорию будет ждать изоляция и уничтожение.

Важно – ПАСЕ поддержала создание трибунала для расследования военных преступлений России: смотрите видео