Зазначається, що сума може бути неточною, зокрема через складність розрахунків в умовах продовження бойових дій. Детальніше про витрати Росії на ракетні удари по Україні за час повномасштабного вторгнення – читайте далі.

Читайте також Кількість поранених після удару росіян по шпиталю на "Азовсталі" перевищила 600 осіб

Витрати Росії на ракетні удари по Україні

У Forbes зазначили, що оціночна кількість ракет типу "Калібр", запущених Росією по Україні, складає 235 одиниць. Сюди входять 183 ракети, які, за даними Міністерства оборони, окупанти запустили до 24 березня, та 52 ракети, запущені 26 березня.

Стосовно ракет "Калібр", видання врахувало лише ті випадки, коли було відомо про клас ракети. Насправді ж таких снарядів могло бути значно більше.

Важливо! Станом на 29 квітня, Пентагон нарахував уже 1 900 ракетних пусків Росії по території України.

Точної статистики щодо кількості запущених Росією ракет типу "Іскандер", "Точка-У" та класу X також немає, тому видання припускає, що їхнє співвідношення залишилось таким же, як і станом на 24 березня – коли Міноборони оприлюднило більш детальну інформацію:

62% від загальної кількості – "Іскандер";

30% – класу Х;

8% – "Точка-У".

Зазначається, що вартість ракетних снарядів може значно відрізнятися. Так, сайт Military Russia оцінює "Точку-У" у 300 тисяч доларів, "Калібр" – у 6,5 мільйона доларів, ракети класу Х-101 – ще дорожче.

До слова, за підтвердженими даними про пуски російських ракет та орієнтовною їхньою середню вартістю, Росія вже витратила на ці снаряди, що вдарили по території України, 7,5 мільярда доларів.

Для порівняння, ця сума більша, ніж 82 з 85 річних місцевих бюджетів населених пунктів у Росії – усіх, окрім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.

Зверніть увагу – пропагандистка Симоньян заговорила про третю світову війну: дивіться відео