Ситуація контрольована

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі спільного мовлення, передає 24 канал. Він наголосив. що військове керівництво України точно розуміє ті ризики, які є з боку невизнаного Придністров'я.

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Його завжди розглядали, як певний плацдарм, з якого можуть бути певні ризики для Одеської та Вінницької області. Тому там все продумано з точки зору оборони та розвідувальних даних,

– сказав Подоляк.

За його словами, Придністров'я – це не Росія, там мало військових – близько 1,5 – 2 тисячі, з них тільки 500 росіян, а всі інші – це місцеві. А вони були інтегровані через Молдову в європейську спільноту. Вони користувалися перевагами відкритих кордонів, їздили в Молдову та продавили туди товари.

"Для них це означатиме ізоляцію та знищення анклаву. Тому я думаю, що вони більше інформаційно провокують Україну, роблять провокативні заяви, все як завжди робить Росія, стандартні технології", – сказав радник.

Ситуація у Придністров'ї:

25 квітня у так званому "ПМР" пролунали вибухи. Зокрема, були зруйновані вишки, які транслювали російську пропаганду.

Самопроголошена влада "ПМР" побачив у цих діях "український слід". Рівень терористичної загрози підняли до червоного.

Через провокації Майя Санду екстренно скликала Радбез країни.

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