Унаслідок інциденту було суттєво пошкоджені антени, які транслювали російські частоти. Відповідну інформацію розповсюджують місцеві телеграм-канали, оприлюднюючи відеозаписи.
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Вказується, що на місці події працюють сапери, з'ясовуючи деталі. Не виключено, це може бути провокація Росії, яка нещодавно вихвалялися планами виходу до кордону Придністров'я.
Попередні вибухи у Придністров'ї
- В Тирасполі 25 квітня прогриміли вибухи біля "міністерства держбезпеки" бойовиків.
- У соцмережах писали, що в будинок так званого відділу охорони влучили з гранатомета.
- Очевидці чули декілька потужних звуків, поки невідомо про жертв чи постраждалих.
До слова – чи загрожують Україні підрозділи з Придністров'я: дивіться відео