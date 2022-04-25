Про вибухи повідомили одразу декілька місцевих телеграм-каналів. Попередньо, жертв внаслідок вибуху немає.

Важливо Армія Росії не здатна пробити коридор до Придністров’я, – Washington Post

Що відбулося у Тирасполі

Попередньо, у будівлю так званого відділу охорони поцілили з гранатомета. Очевидці чули декілька вибухів. Також на оприлюднених фото можна побачити тубус, що лежить на землі. Можливо, саме з нього були зроблені постріли.

Дорогу поблизу будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі перекрито. На місці працюють поліція, швидка та рятувальники. Крім того, там представників спецслужб. Наразі невідомо, чи є вони жертвами.

Місце вибуху у Тирасполі: дивіться відео

Це могла бути провокація

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що до цього причетна Росія. За його словами, російські окупанти на території України зібрали уламки збитих українських безпілотників та вертольотів, а потім доставили на територію:

Білгородської,

Курської,

Брянської областей.

Навіщо? Все просто. Без мобілізації рашисти програють однозначно. Їм потрібне свіже м'ясо. Тому треба згодувати рабам щось про жахливу загрозу з боку "неонацистів",

– пояснив Братчук.

Звернення Сергія Братчука щодо вибухів у Придністров'ї: дивіться відео

Росія хоче вийти до кордону Придністров'я

Раніше у Росії заявили про нові плани під час другої фази так званої спецоперації в Україні. Російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в окупований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також "впливу на життєво важливі об'єкти української економіки".

Після таких заяв міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії. У молдовському МЗС запевнили, що такі заяви Москви безпідставні та суперечать позиції Росії, яка підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови в її міжнародно визнаних кордонах.

Зверніть увагу! У Придністров'ї – окупованій частині Молдови – розміщуються військові підрозділи Росії, які від 2014 року не мають стабільного сполучення з Росією та не мають постачання.