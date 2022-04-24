Міннєкаєв заявив про те, що нібито в Придністров'ї "утискають" російську мову. Російський командувач використав один із тих наративів, яким пропаганда виправдовує війну проти України.

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Росія загрузла у битвах

Як пише The Washington Post, від початку повномасштабної війни Росія зазнала невдачі в спробі просунутися на південний захід України. Тому заява щодо Придністров'я хоч і викликала подив у багатьох аналітиків, та все ж шанси Росії на створення сухопутного коридору до Молдови дуже малі.

Одним з аргументів є те, що росіяни загрузли у битвах на Сході України. Ні наявність російських військ, ні підтримка Москвою "влади" Придністров'я не дає гарантій того, що місцеве населення захоче бути втягненим у війну.

Аналітики стверджують, що Росія намагається зберегти точки впливу в Східній Європі, однією з яких є Придністров'я. Хоча жодна країна світу, включно з кремлем не визнали "незалежності" цього утворення.

Попри бажання втримати Придністров'я на фоні того, що слідом за Україною, Молдова також подала заявку на членство в Євросоюзі, це утворення не має жодного стратегічного значення для Росії. Тому навіть якщо припустити, що агресору вдасться створити сухопутний коридор до Придністров'я, користі з того не буде жодної.

Вихід до Придністров'я, як зазначає видання, створить для Росії ще більше проблем. У такому випадку кремлю світить ще більша кількість санкцій, а відносинам з Молдовою, яка намагається втримати свій нейтралітет, настане кінець.

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