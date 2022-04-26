В результате инцидента были существенно повреждены антенны, которые транслировали российские частоты. Соответствующую информацию распространяют местные телеграммы, обнародуя видеозаписи.

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Указывается, что на месте происшествия работают саперы, выясняя детали. Не исключено, что это может быть провокация России, которая недавно хвасталась планами выхода к границе Приднестровья.

Предварительные взрывы в Приднестровье

В Тирасполе 25 апреля прогремели взрывы у министерства госбезопасности боевиков.

В соцсетях писали, что в здание так называемого отдела охраны попали из гранатомета.

Очевидцы слышали несколько мощных звуков, пока неизвестно о жертвах или пострадавших.

Обратите внимание! Приднестровье – это регион Молдовы, фактически оккупированный Россией по образцу части украинского Донбасса.

Кстати, угрожают ли Украине подразделения из Приднестровья: смотрите видео