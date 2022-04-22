От того, победит ли Украина в войне, зависит не только судьба нашего государства. Исполняющий обязанности командующего войсками центрального военного округа России Рустам Миннекаев рассказал о дальнейших планах Кремля.

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Да, сейчас оккупанты хотят установить полный контроль над Донбассом и Югом Украины. Тогда они смогут обеспечить себе сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

Это позволит влиять на жизненно важные объекты украинской экономики,

– подчеркнул Миннекаев.

В то же время он отметил, что тогда российское войско получит выход в Приднестровье, где "также выявили факты притеснения русскоязычного населения".

То есть следующей после Украины Россия пойдет "освобождать" Молдову. С танками, ракетами и своими военными, которые пытают мирных людей. Именно поэтому наша победа в войне важна для всего мира.

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