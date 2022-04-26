Після засідання Майя Санду проведе брифінг для журналістів. Про це повідомляє пресслужба президентки Молдови.

Нагадаємо У Придністров'ї знову провокації: зруйновані антени центру, що транслював російське радіо

Що відбувається у Придністров'ї

Майя Санду проведе брифінг за результатами засідання Радбезу о 15:00.

Нагадаємо, що уранці 26 квітня у Придністров'ї неподалік селища Маяк пролунали два вибухи. Унаслідок цього пошкоджені антени, які транслювали російські частоти.

За останні 2 дні це вже другий подібний інцидент. Попередні вибухи пролунали 25 квітня в Тирасполі.

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