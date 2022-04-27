Радник глави Офісу Президента у соцмережах кумедно потролив Росію через "складну економічну ситуацію".

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Заява про "складну економічну ситуацію" в Росії

Голова Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що Росія в найближчі півтора – два роки перебуватиме у "дуже складній ситуації".

За його прогнозом, інфляція в Росії складе близько 20% у 2022 році та понад шість відсотків у 2023 році. На підтримку економіки доведеться вже цього року витратити понад шість трильйонів рублів.

Подоляк потролив "економічну біду" Росії

Кудрін засмучено повідомляє, що в найближчі два роки на російську економіку чекає «дуже складна ситуація». А що, сталося щось? Усе ж наче було "за планом"? Чи, може, в "плані" йшлося саме про швидке падіння ВВП Росії на коліна?,

– написав Михайло Подоляк.



Незабаром ухвалять нові санкції

Додамо, що європейський кореспондент Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС щойно завершили зустріч щодо війни Росії проти України. Консультації відбудуться пізніше на цьому тижні з метою ухвалення 6-го пакету санкцій проти Росії.

До слова, американська аналітична компанія S&P Global Market Intelligence з’ясувала, що для того, аби відновитися до рівня 2021 року, Росії знадобиться щонайменше 10 років. Натомість Україні потрібно буде приблизно 5 років.

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