Советник главы Офиса Президента в соцсетях смешно потролил Россию из-за "сложной экономической ситуации".

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Заявление о "сложной экономической ситуации" в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие полтора – два года будет находиться в "очень сложной ситуации".

По его прогнозу, инфляция в России составит около 20% в 2022 году и более шести процентов в 2023 году. На поддержку экономики придется уже в этом году потратить более шести триллионов рублей.

Подоляк потролил "экономическую беду" России

Кудрин расстроенно сообщает, что в ближайшие два года российскую экономику ждет «очень сложная ситуация». А что, случилось что-нибудь? Все же будто было "по плану"? Или, может, в "плане" говорилось именно о быстром падении ВВП России на колени?

– написал Михаил Подоляк.

В скором времени примут новые санкции

Добавим, что европейский корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС только что завершили встречу касательно войны России против Украины. Консультации состоятся позже на этой неделе с целью принятия 6-го пакета санкций против России.

К слову, американская аналитическая компания S&P Global Market Intelligence выяснила, что для того чтобы восстановиться до уровня 2021 года, России понадобится по меньшей мере 10 лет. Украине же потребуется примерно 5 лет.

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