Ситуация контролируемая

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире совместного вещания, передает 24 канал. Он подчеркнул. что военное руководство Украины точно понимает те риски, которые есть со стороны непризнанного Приднестровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": "Подоляк потролил Россию на фоне заявлений о сложной экономической ситуации"

Его всегда рассматривали как определенный плацдарм, из которого могут быть определенные риски для Одесской и Винницкой области. Поэтому там все продумано с точки зрения обороны и разведывательных данных,

– сказал Подоляк.

По его словам, Приднестровье – это не Россия, там мало военных – около 1,5 – 2 тысяч, из них только 500 россиян, а все остальные – это местные. А они были интегрированы через Молдавию в европейское сообщество. Они пользовались преимуществами открытых границ, ездили в Молдову и продавили товары.

"Для них это будет означать изоляцию и уничтожение анклава. Поэтому я думаю, что они больше информационно провоцируют Украину, делают провокационные заявления, все, как всегда, делает Россия, стандартные технологии", - сказал советник.

Ситуация в Приднестровье:

25 апреля в так называемом "ПМР" раздались взрывы. В частности, были разрушены вышки , транслировавшие российскую пропаганду.

Самопровозглашенная власть "ПМР" увидела в этих действиях "украинский след". Уровень террористической угрозы подняли до красного.

Из - за провокации Майя Санду экстренно созвал Совбез страны .

Смотрите тему: депутат из Молдовы о ситуации в Приднестровье