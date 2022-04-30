Оккупанты трижды обстреляли Харьков из артиллерии
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение 29 апреля россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии. По его словам, количество таких обстрелов уменьшилось благодаря ВСУ.
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За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову только 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным Силам, имеющим боевые успехи, военные операции продолжаются,
– заявил Синегубов.
В результате обстрелов ранен человек
Глава Харьковской ОВА сообщил, что россияне продолжили обстрелы Харькова ночью. Под огнем неприятеля оказались крайние восточные жилые районы Салтовка и Северная Салтовка.
В результате вражеских ударов, к сожалению, один человек получил ранения.
Изюм остается горячей точкой
Синегубов сообщил, что Изюм остается горячей точкой в Харьковской области. По информации главы Харьковской ОВА, россияне предпринимали попытку вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое.
Сообщается, что у войск агрессора не было успеха, поскольку ВСУ держат оборону и наносят значительные потери врагу.
Ситуация в Харькове: коротко
- Российские военные непрерывно обстреливают Харьков, нанося удар по гражданским. В ночь на 30 апреля сообщали о звуках взрывов.
- Украинским защитникам и защитницам удалось освободить село Русская Лозовая. Это – стратегически важный населенный пункт, из которого оккупанты били по Харькову.
- Сообщалось, что эта победа ВСУ обезопасит харьковчан от дальнейших обстрелов российской артиллерии с северной стороны Харькова.
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