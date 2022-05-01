Загалом втрати росіян станом на 1 травня становлять 23 500 осіб. Однак у Генштабі наголошують, що цифри орієнтовні, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Важливо Росіяни намагаються іти у наступ: карта бойових дій станом на 1 травня

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 1 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 23 500 осіб;
  • танків – 1 026 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2 471 одиниця;
  • артилерійських систем – 451 одиниця;
  • РСЗВ – 151 одиниця;
  • засобів ППО – 80 одиниць;
  • літаків – 192 одиниці;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 726 одиниць;
  • кораблів / катерів – 8 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 одиниць;
  • спеціальної техніки – 32 одиниці;
  • крилатих ракет – 84 одиниці.

Лише за минулу добу наші війська знищили:

  • близько 300 окупантів;
  • 18 танків;
  • 26 бойових броньованих машин;
  • 15 артилерійських систем;
  • 3 засоби ППО;
  • 2 літаки;
  • 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;
  • 13 безпілотників.

Зокрема за минулу добу лише на Донеччині та Луганщині Збройні Сили відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів.

Найактивніші бойові дії відбуваються на Сході та Півдні нашої держави. Окупанти атакують Харків. На Донецькому та Таврійському напрямках бої тривають по всій лінії зіткнення, а на Луганщині окупанти продовжують обстрілами руйнувати цивільну інфраструктуру.

На Херсонщині росіяни прагнуть встановити контроль над всією областю, щоб підготувати собі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Зауважте – Давидюк про те, як зруйнувалися загарбницькі плани Путіна: дивіться відео