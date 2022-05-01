Загалом втрати росіян станом на 1 травня становлять 23 500 осіб. Однак у Генштабі наголошують, що цифри орієнтовні, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Важливо Росіяни намагаються іти у наступ: карта бойових дій станом на 1 травня

Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 1 травня орієнтовно склали:

особового складу – близько 23 500 осіб;

танків – 1 026 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 471 одиниця;

артилерійських систем – 451 одиниця;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 192 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 726 одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 одиниць;

спеціальної техніки – 32 одиниці;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Лише за минулу добу наші війська знищили:

близько 300 окупантів;

18 танків;

26 бойових броньованих машин;

15 артилерійських систем;

3 засоби ППО;

2 літаки;

20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;

13 безпілотників.

Зокрема за минулу добу лише на Донеччині та Луганщині Збройні Сили відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів.

Найактивніші бойові дії відбуваються на Сході та Півдні нашої держави. Окупанти атакують Харків. На Донецькому та Таврійському напрямках бої тривають по всій лінії зіткнення, а на Луганщині окупанти продовжують обстрілами руйнувати цивільну інфраструктуру.

На Херсонщині росіяни прагнуть встановити контроль над всією областю, щоб підготувати собі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

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