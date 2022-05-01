Загалом втрати росіян станом на 1 травня становлять 23 500 осіб. Однак у Генштабі наголошують, що цифри орієнтовні, оскільки підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
Важливо Росіяни намагаються іти у наступ: карта бойових дій станом на 1 травня
Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 1 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23 500 осіб;
- танків – 1 026 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 471 одиниця;
- артилерійських систем – 451 одиниця;
- РСЗВ – 151 одиниця;
- засобів ППО – 80 одиниць;
- літаків – 192 одиниці;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з пальним – 1 726 одиниць;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 одиниць;
- спеціальної техніки – 32 одиниці;
- крилатих ракет – 84 одиниці.
Лише за минулу добу наші війська знищили:
- близько 300 окупантів;
- 18 танків;
- 26 бойових броньованих машин;
- 15 артилерійських систем;
- 3 засоби ППО;
- 2 літаки;
- 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;
- 13 безпілотників.
Зокрема за минулу добу лише на Донеччині та Луганщині Збройні Сили відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів.
Найактивніші бойові дії відбуваються на Сході та Півдні нашої держави. Окупанти атакують Харків. На Донецькому та Таврійському напрямках бої тривають по всій лінії зіткнення, а на Луганщині окупанти продовжують обстрілами руйнувати цивільну інфраструктуру.
На Херсонщині росіяни прагнуть встановити контроль над всією областю, щоб підготувати собі умови для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.
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