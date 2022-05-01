Російські загарбники не полишають спроб прорватися на Півдні та Сході. Найгарячіше саме на східному фронті нашої держави.

Важливо Окупанти ведуть наступ на Ізюмському напрямку, успіхи нашої ППО: основне за 67 день війни

Яка ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни для посилення своєї армії перекидають до України зняту зі зберігання військову техніку з різних регіонів.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків з артилерії й завдає авіаційних ударів. Крім того, загарбники проводять наступальні дії в напрямках Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове. На ці напрямки окупанти перекинули 300 одиниць техніки та близько 1 000 мобілізованих з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На Донецькому та Таврійському напрямках бої тривають по всій лінії фронту, а на Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки. На Луганщині окупанти продовжують атакувати цивільну інфраструктуру.

На Попаснянському напрямку окупанти намагаються штурмувати напрямок Оленівка – Новомихайлівка. Окупанти блокують наших захисників, щоб не допустити їхнього маневрування.

На Півдні окупанти продовжують наступальні дії з метою повного захоплення Херсонської області зі створенням умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг. На території Херсонщини зник мобільний зв'язок.

Російські окупанти завдали удару по Миколаєву та влучили в склад з мінеральними добривами. Над Одесою сили ППО збили ворожий безпілотник.

На Волинському та Поліських напрямках наступальних дій не спостерігають. На Чернігівщині окупанти обстріляли прикордонну зону з території Росії.

Наші захисники дають відсіч окупантам. За минулу добу лише на Донеччині та Луганщині Збройні Сили відбили 9 ворожих атак, знищили 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 бойові броньовані машини, 1 спецмашину та 5 автомобілів. Крім того, у росіян тепер кількість літаків зменшилася на 2 одиниці, а безпілотників – щонайменше на 7.



Карта бойових дій станом на 1 травня / Скриншот

Цікаво – Давидюк про провал планів Путіна в Україні: дивіться відео