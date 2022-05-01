Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил: следует не выходить из укрытий даже тогда, когда нет объявленной воздушной опасности. Придерживать этого совета следует в течение дня.
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За предыдущие сутки Харьков обстреляли трижды
По информации Синегубова, за предыдущие сутки Харьков обстреляли трижды. Били российские войска из артиллерии и реактивным системам залпового огня. Больше всего пострадали Салтовка, Пятихатки и район вблизи аэропорта. Погибших в областном центре нет.
В Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов
Тем временем в Харьковской области есть пострадавший – в Балаклейском районе. Уже 1 мая враги обстреляли Дергачевскую общину – еще один человек получил ранение.
Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковской области от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова,
– объяснил глава ОВА.
Однако Синегубов подчеркнул: ни в коем случае не следует терять бдительность. После непродолжительных пауз враги возобновляют обстрелы, так что надо быть очень осторожными.
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Ситуация в Харькове: коротко о последних новостях
- В результате интенсивных обстрелов 30 апреля в Немышлянском районе Харькова произошел мощный пожар. Огонь видели из разных районов города.
- Также из-за обстрелов возникли и пожары в домах местных жителей.
- Несколько дней назад украинские военные выбили оккупантов из села Русская Лозовая. Оно стратегически важное, поскольку именно из него враги обстреливали областной центр.
- Между тем, в поселке Вильча Харьковской области – критическая гуманитарная ситуация. Здесь нет лекарства, воды и не выплачивают пенсии. Населенный пункт просто оторван от мира по реке Северский Донец, ведь на ней взорваны мосты и дамба.
- Оккупанты проводят террор местного населения, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, они ищут участников АТО, правоохранителей и даже охотников.
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