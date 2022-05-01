Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил: следует не выходить из укрытий даже тогда, когда нет объявленной воздушной опасности. Придерживать этого совета следует в течение дня.

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За предыдущие сутки Харьков обстреляли трижды

По информации Синегубова, за предыдущие сутки Харьков обстреляли трижды. Били российские войска из артиллерии и реактивным системам залпового огня. Больше всего пострадали Салтовка, Пятихатки и район вблизи аэропорта. Погибших в областном центре нет.

В Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов

Тем временем в Харьковской области есть пострадавший – в Балаклейском районе. Уже 1 мая враги обстреляли Дергачевскую общину – еще один человек получил ранение.

Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковской области от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова,

– объяснил глава ОВА.

Однако Синегубов подчеркнул: ни в коем случае не следует терять бдительность. После непродолжительных пауз враги возобновляют обстрелы, так что надо быть очень осторожными.

Обратите внимание! Район Северная Салтовка фактически находится под постоянными обстрелами. Местные жители вынуждены жить без тепла и воды, еду вынуждены готовить на открытом огне возле собственных подъездов.

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Ситуация в Харькове: коротко о последних новостях

В результате интенсивных обстрелов 30 апреля в Немышлянском районе Харькова произошел мощный пожар. Огонь видели из разных районов города.

Также из-за обстрелов возникли и пожары в домах местных жителей.

Несколько дней назад украинские военные выбили оккупантов из села Русская Лозовая. Оно стратегически важное, поскольку именно из него враги обстреливали областной центр.

Между тем, в поселке Вильча Харьковской области – критическая гуманитарная ситуация. Здесь нет лекарства, воды и не выплачивают пенсии. Населенный пункт просто оторван от мира по реке Северский Донец, ведь на ней взорваны мосты и дамба.

Оккупанты проводят террор местного населения, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, они ищут участников АТО, правоохранителей и даже охотников.

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