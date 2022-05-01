В этом харьковском районе люди вынуждены жить без света и воды. Еду они готовят возле подъезда.

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Родные харьковчан живут в разных частях города, поэтому несмотря на страх, люди вынуждены перебегать под обстрелами, чтобы увидеть свою семью. Уезжать не хотят, мол, некуда: "Дайте, где жить, и мы поедем".



Люди под обстрелами вынуждены посещать родных / Скриншот с видео

"Такое ощущение, что мы – на передовой"

Местная жительница Анна рассказала, что поступает гуманитарка из разных мест, ведь некоторые люди, в том числе старшего возраста, остались в районе. Волонтеры в частности привозят и горячие обеды.

По ее словам, единственная проблема – нет покоя. Ведь иногда взрывы очень сильны. "Такое ощущение, что мы находимся на передовой", – поделилась она.

Местные живут без света и воды, а еду готовят возле дома. Однако вынуждены приспосабливаться к таким "спартанским условиям".

До конца войны будет так, как есть сейчас. Нам авиация нужна, защита неба нужна,

– поделилась местная жительница.



Люди готовят под подъездом / Скриншот с видео

У местных – проблема со свечами

Местный житель Анатолий рассказал, что есть проблема со свечами: "Вокруг (в подвалах – 24 канал) темно. Прежде всего используем свечи".

Он объяснил, что нет гарантий выжить, когда прячешься в квартире. Хотя и думал раньше, что его второй этаж довольно безопасен.

"Мой второй этаж тоже горел – правое крыло. Я живу в левом ведь, во-первых, так квартира – под наблюдением. Во-вторых – я охранник школы, поэтому еще и присматриваю за школой", – рассказал он.



От некоторых домов остались одни руины / Скриншот с видео

Как живут защитники города

Со стороны оккупационных войск постоянно работают артобстрелы, танковые обстрелы, регулярные забросы снарядами "Градов".

Боец терробороны "Малыш" поделился, что попал под сильный обстрел, когда был в разведке. Мина упала примерно в 3 – 4 метрах от здания, где он скрывался.

У меня нет военного прошлого. Я просто доброволец, не служивший в армии. Поэтому делаю, что могу в своем втором родном городе,

– рассказал украинский защитник.

Большинство бойцов терробороны не имеют военного опыта, однако все хотят защищать свой город и страну.

"Все стали одинаковыми"

У бойцов – совершенно разные специальности, однако сейчас это вообще не имеет значения. "Мир изменился – до и после. Все стали одинаковыми. Желание только защитить свой город и государство, родных и близких", – сказал боец ТрО Игорь.



"На войне все стали одинаковыми" / Скриншот с видео Суспільне Харків

К примеру, терроборонец Игорь в начале полномасштабной войны отвез свою семью в безопасное место и вернулся в Харьков защищать город.

"Конечно, семья переживает. Однако это мое решение, я его принял", – заметил он. Более того, его дочь оставила учебу во Франции и приехала к папе – чтобы вместе защищать город.

Как живут на Северной Салтовке люди и защитники города: смотрите видео

У терроборонцев есть котик

У бойцов ТрО есть котик. Животное само пришло к украинским защитникам в подвал – прятаться от обстрелов. "Сначала он был запуган – боится каждого выстрела", – поделились защитники.



У бойцов ТрО есть котик / Скриншот с видео

Заметим, по информации Харьковской областной военной администрации, вооруженные силы России значительно снизили количество артиллерийских обстрелов Харькова – благодаря Вооруженным силам Украины.