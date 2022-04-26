Об актуальной информации в эфире 24 канала рассказала корреспондент из Харькова. По ее словам, в этом жилом массиве уже даже на самом деле нет улиц.

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В районе продолжают частично жить люди, – корреспондент

Журналистка рассказала, что сама давно не была там, ведь ехать туда опасно. Сейчас туда едут только по крайней необходимости или военные, или отчаянные волонтеры.

Дома настолько разрушены и погорели, что нет целых улиц в районе Северной Салтовки,

– заметила она.

Однако там до сих пор частично живут люди, которые продолжают прятаться исключительно в укрытиях, добавила корреспондент, отмечая, что ситуация в районе ужасная.

"За вчерашний вечер добавился еще один сгоревший дом именно в Киевском районе. Это Салтовка. Там из-за обстрелов вспыхнули 2 этажа и выгорела полностью квартира на всех этажах", – поделилась деталями харьковская журналистка.

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