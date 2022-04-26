Россияне типично обстреливают густонаселенные жилые массивы

Об обстреле Харьковщине на 61 день войны рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Снова пострадала Салтовка, Северная Салтовка, Алексеевка. У нас страдают типично исключительно жилые районы – густонаселенные города Харькова,

– отметил Синегубов.

Глава Харьковской ОГА подчеркнул, что в этих районах нет ни одной военной инфраструктуры, стратегических баз, каких-то заводов, предприятий и т.д.

Самое горячее направление

Кроме того, россияне не считались с праздниками и обстреливали и другие районы Харьковщины: и Золочевский район, Дергачевский район, Изюмское направление. Последнее – самое горячее на сегодняшний день направление, заметил Синегубов.

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