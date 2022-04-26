Росіяни типово обстрілюють густонаселені житлові масиви
Про обстріл Харківщині на 61 день війни розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Знову постраждала Салтівка, Північна Салтівка, Олексіївка. У нас страждають типово виключно житлові райони – густонаселені міста Харкова,
– зазначив Синєгубов.
Очільник Харківської ОДА наголосив, що у цих районах немає жодного військової інфраструктури, стратегічних баз, якихось заводів, підприємств тощо.
Найгарячіший напрямок
Крім того, росіяни не зважали на свята та обстрілювали й інші райони Харківщини: і Золочівські район, Дергачівський район, Ізюмські напрямок. Останній – найгарячіший на сьогодні напрямок, зауважив Синєгубов.
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