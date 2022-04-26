Мовиться про один із об'єктів у окупованому місті Вовчанськ. Про це 25 квітня повідомили в Харківському обласному управлінні прокуратури.

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Чинять звірства на спустошеному заводі

За даними слідчих, катівню облаштували в одному із місцевих заводів. Перед цим окупанти викрали та вивезли до Росії обладнання цього підприємства.

Окупанти незаконно утримують людей, піддаючи їх фізичному та психічному насильству. Насамперед російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав збройних сил Росії,

– зазначили в прокуратурі.

Слід зауважити, що від тортур страждають мирні жителі. Черговий військовий злочин вже почали розслідувати за статтею Кримінального кодексу про порушення законів і звичаїв війни. Кожному з окупантів, які причетні до цього та виживуть, загрожує до 12 років війни.

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