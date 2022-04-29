За словами омбудсменки Людмили Денісової, жителі селища потребують харчів, ліків та засобів гігієни.

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Селище перебуває без комунікацій

Також Денісова повідомила, що там відсутнє надходження пенсій через поштові відділення, а зняти кошти з банківських карток можливості нема. У селі відсутня електроенергія, водопостачання, мобільний зв'язок та інтернет.

У селищі Вільча функціонує пансіонат для людей похилого віку, більшість підопічних якого не можуть самостійно пересуватися. Через відсутність електропостачання, персонал готує їжу у дворі закладу. Відсутня гаряча та холодна вода,

– розповіла про ситуацію омбудсменка.

Вовчанський район, де розташоване селище, відрізаний від України по річці Сіверський Донець, адже там підірвані мости та дамба на Печенізькому водосховищі.

Терор місцевого населення

Окупанти проводяться репресії населення: примусово забирають учасників АТО, працівників української поліції, мисливців – у них відбирають зброю, а у підприємців та фермерів – автомобілі та техніку,

– повідомила Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з вимогою врахувати факти терору, жорсткого та принизливого поводження з цивільними у селищі Вільча.

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