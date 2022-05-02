Россияне снова обстреляли Харьков

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что количество обстрелов уменьшилось, терять бдительность нельзя.

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За сутки оккупанты нанесли по Харькову 5 артиллерийских обстрелов. Пострадали Салтовка, ХТЗ. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка, Чугуев,

– отметил Олег Синегубов.

В результате обстрелов оккупантами, к сожалению, погибли 3 человека. Еще 8 мирных жителей получили ранения.

Оккупанты пытаются идти в наступление

По словам Синегубова, бои продолжаются в Изюмском районе. В частности, россияне пытаются проводить наступательные действия по направлениям Барвенково.

ВСУ держат позиции, поэтому попытки наступления оккупантов успехов не имеют.

Наши бойцы проводят сегодня не одну успешную боевую операцию. Но пока не обо всех можем говорить,

– добавил глава ОГА.

В то же время Синегубов отметил, что оккупанты деморализованы и отказываются идти в бой.

Важно! Район Северная Салтовка фактически находится под постоянными обстрелами. Местные жители вынуждены жить без тепла и воды, еду готовят на открытом огне возле собственных подъездов.

В Харьковской области сменили время комендантского часа

Председатель Харьковской ОГА также сообщил об изменении времени комендантского часа. Теперь он продлится с 21.00 до 6.00 часов утра.

Вчера Харьков тоже попал под обстрелы: били российские войска из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Вчера не было пострадавших среди гражданского населения.

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