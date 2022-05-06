Так, русские войска обстреляли колонну автомобилей на дороге вблизи поселка городского типа Старый Салтов. В машинах находились исключительно гражданские.
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На обочине автодороги между населенными пунктами Старый Салтов и села Верхний Салтов нашли 6 поврежденных автомобилей и 4 сгоревших тела.
На фото можно увидеть, что от одного автомобиля остался практически "скелет".
Место преступления: фото Харьковской облпрокуратуры
Следователи установили место колонны и провели ряд розыскных действий. В настоящее время местная полиция проводит досудебное расследование.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области тоже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Последние новости из Харьковской области: коротко
- 2 мая Россия нанесла по Харькову 2 удара по реактивным системам залпового огня и обстреляла город из артиллерии. Из-за этого гражданские объекты на Северной Салтовке повреждены, 2 человека получили ранения.
- Также оккупанты обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи и Чугуев. В Чугуевском районе в результате обстрелов пострадал один человек.
- За день до этого в результате 5 артиллерийских обстрелов Харькова погибли три человека, еще 8 мирных жителей города получили ранения.
- 5 мая в результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе, а на Балаклейщине погиб 1 человек.
- Тогда же стало известно, что ВСУ переходят в контратаку в Харьковском и Изюмском направлениях.
- 6 мая у здания Харьковской ОГА правоохранители провели дополнительное обследование. Эксперты нашли новые останки снаряда, которым 1 марта россияне разбомбили админучреждение. Напомним, что тела из разрушенного здания доставали более 20 дней.
- Также сейчас ВСУ возобновили контроль еще над 6 селами в Харьковской области.
- Еще раньше украинским защитникам удалось освободить село Русская Лозовая. Именно оттуда русские оккупанты били по Харькову.
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