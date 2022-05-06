Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 6 мая российские захватчики продолжают наращивание группировки войск. В частности, из Уразово (Белгородская область) на территорию Украины перемещают подразделения из состава восточного военного округа.

Заметьте В Приднестровье русские войска находятся в полной боевой готовности, – Генштаб

В Харьковской области российские захватчики пытаются заблокировать отдельные отдаленные населенные пункты. Кроме того, враг продолжает систематические обстрелы по территориям, где сосредоточены воины ВСУ. В частности, по данным Генштаба применяют реактивные системы залпового огня.