Российские оккупанты стреляют по Харькову

О ситуации в регионе рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в течение 5 мая россияне 5 раз обстреляли Харьков.

Это важно Россияне собирают подписи за "референдум" о присоединении Харьковщины к Белгородской области

При обстреле российские военные использовали артиллерию и РСЗО (реактивную систему залпового огня). Под огнем врага оказались два района Харькова – Киевский и Шевченковский.

Оккупанты за сутки 3 раза ударили из РСЗО и 2 – из артиллерии по Киевскому, Шевченковскому районам Харькова,

– написал Синегубов в телеграме.

Вражеские обстрелы не прекратились и 6 мая. По словам главы Харьковской ОВА, ночью российские войска обстреляли жилой массив Харькова – Северную Салтовку.

Как сообщил Синегубов, россияне били по Северной Салтовке из артиллерии и РСЗО. Также под огнем оказались города в Харьковской области. В частности, Золочев, Чугуев, Лозовая, Дергачи.

Сегодня ночью и утром враг нанес 2 удара РСЗО и артиллерии по Северной Салтовке. По области – Золочев, Чугуев, Лозовая, Дергачи,

– говорится в сообщении главы областной военной администрации.

Синегубов подчеркнул, что находиться на улицах до сих пор небезопасно.

Изюмское направление остается горячим

Глава Харьковской ОВА сообщил, что Изюмское направление остается горячим. По его словам, в окрестностях Барвенкового ведутся бои.

Также он сообщил, что россияне пытаются атаковать позиции Вооруженных Сил Украины, однако терпят значительные потери.

"Горячим остается Изюмское направление, в окрестностях Барвенкового ведутся бои. Враг пытается атаковать позиции ВСУ, но россияне несут большие потери", – резюмировал он.

Какая ситуация в Харьковской области

Харьков и область с первых дней войны страдают от мощных обстрелов российских военных. Оккупанты обстреливают гражданское население.

5 мая стало известно, что ВСУ переходят в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях.

Еще раньше украинским защитникам удалось освободить село Русская Лозовая. Именно оттуда российские оккупанты били по Харькову.

Достойно внимания – последствия очередных обстрелов Харькова: смотрите видео