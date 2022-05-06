Кроме того, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские оккупанты преследуют цель достичь еще большей дестабилизации региона, а также подготовиться к крику о "нападении на Россию" в случае контратак ВСУ. В рамках подобной тактики захватчики спешат с "референдумами" не только на Юге Украины.

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Кремлевские оккупанты решили, что пограничные с Россией захваченные территории можно "присоединить" к ее областям.

Запасной план оккупации

Как утверждают в украинских спецслужбах, фактически кремлевский Гитлер создал запасной план "легализации" оккупации нашей территории. Если раньше захватчики планировали создавать квазиреспублики, то сейчас, не контролируя областные центры, внедрить эти ордынцы не могут.

Исходя из ситуации на фронтах, российские изверги решили проводить "референдум" в Херсонской области, а также сосредоточились на продвижении к границам Донецкой и Луганской областей, которые Путин признал территорией "республик".

Россияне продолжают попытки продвижения в Запорожье и Кривой Рог, но по состоянию на 5 мая об идее взятия под контроль областных городов они могут забыть. Наступательные действия на южной части Украины в Кремле расценивают как сковывание резервов ВСУ и отвлечение внимания Генштаба, а также как возможное использование имеющегося плацдарма в случае достижения какого-либо успеха на Донбассе.

Впрочем, если для внутреннего потребителя объяснить создание "Херсонской республики" вполне возможно, то рассказывать о победе в отношении какого-то квазиобразования в Харьковской области, где, кроме нескольких населенных пунктов, Россия ничего не контролирует, в Кремле не могут. Поэтому захватчики решили создать "демократический" переход оккупированных городов региона в состав страны-агрессора.

Так с начала мая в Купянске российские военные преступники начали ускоренно собирать подписи о присоединении города и района к соседней Белгородской области. Конечно, никакого реального смысла подобные действия не несут, поскольку даже учитывать желания местных жителей никто не собирается. Аннексия части Харьковской области не принесет никаких плюсов Путину, ведь разбитые войной территории ему не нужны, однако подобное, Россия может преподнести своему населению как победу.

Повод для мобилизации и картинка для СМИ

Всем "демократическим" с российской точки зрения мерам типа сбора подписей или проведение "референдумов" Путин хочет исключительно создать картинку для внутреннего потребителя. Мол, "на Харьковщине/Херсонщине/Запорожье большинство людей хочет в Россию". Кроме того, если кремлевский фюрер примет решение об аннексии территорий, граничащих со страной-агрессором, он получит дополнительные рычаги влияния для разговоров о "нападении на Россию", сможет объяснить объявление военного положения.

По предварительным данным, в Кремле планируют не проводить всеобъемлющую мобилизацию на всей территории России, но вполне могут это сделать в Белгородской, Курской и Брянской областях. Включая, конечно, захваченные украинские города, ведь принудительно отправлять на войну с ВСУ наших людей удобная для россиян тактика.

Кроме того, несмотря на отсутствие реальных продвижений на фронтах, Путин пытается компенсировать дальнейшие попытки политической дестабилизации геополитической ситуации. В этом контексте он воспринимает как расшатывание ситуации в Молдове, так и аннексию украинских территорий. Хотя в Москве вполне понимают, что усугубить общую ситуацию они уже не смогут, попыток расшатать цивилизованные силы не оставят. Поэтому, таким образом, они будут продолжать прощупывать красные линии, в надежде сорвать переговоры или согласиться на них, но при условии позиции силы.