По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в условиях отсутствия чего-либо, что можно назвать победой, в Москве всерьез рассматривают возможность аннексии захваченной ими части Донбасса. По мнению кремлевского фюрера и его окружения, подобный поступок может изменить формат противостояния с Украиной, а также повысить уровень патриотического угара в России.

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Ориентировочной датой, с которой оккупанты начнут считать так называемые "ДНР" и "ЛНР" своими территориями, является 11 мая – на годовщину проведения "референдумов".

Создадут условия для объявления мобилизации

Согласно оценкам украинских спецслужб, совершение Россией провокаций в Белгородской, Курской и Брянской областях не привело к повышению количества добровольцев из этих регионов. Местные жители напротив испугались того, что к ним пришла настоящая война, а также разочаровались в возможностях российской армии защитить собственную территорию.

Объявление мобилизации и военного положения даже на пограничной части территорий Путина может означать признание того факта, что Россия не способна победить Украину. Поэтому захватчики могут попытаться признать захваченный Донбасс Россией и рассказывать о том, "как на них напала Украина".

Таким образом изверги получат возможность объяснить своим гражданам, почему новоявленный Гитлер отказывается от термина "спецоперация" и объявляет войну с последующей мобилизацией. Никакой другой мотивации для аннексии Донетчины и Луганщины у Путина нет. Поскольку уничтоженные россиянами города московитам вообще не нужны.

Кроме того, замена формата противостояния с Украиной, по мнению Путина, может объяснить рашистам большие потери. Военнослужащие потеряют возможность безнаказанно отказываться от участия в боевых действиях, а также разрывать контракты. Пока же, поскольку юридически Россия не участвует в войне, ордынцев никак не могут привлечь к ответственности за неисполнение преступных приказов. Но поступать так без каких-либо для себя последствий могут в основном те военные, которые находятся в России. На передовой не участвовать в боевых действиях гораздо труднее.

Будущая мобилизация сдерживает осовбождение

Донесение личному составу информации о намерениях аннексировать Донбасс и объявить мобилизацию, к сожалению, оказались достаточно действенными. Хотя на мотивацию оккупантов это никак не повлияло – большинство из них как не хотело идти в бой, так и не хочет, – количество разрывающих военные контрактов несколько сократилось. Россияне в разговорах с родственниками объясняют, что очень хотели бы уволиться из рядов вооруженных сил, но если вскоре объявят мобилизацию, их заставят снова отправиться на войну.

Кроме того, оккупанты жалуются, что в некоторых подразделениях командиры расстреливают тех, кто не идет в наступление, однако так поступают только "наиболее отбитые полковники". Другие военные преступники из состава среднего офицерского звена наказывают солдат за трусость другим способом. Так, в одной из рот по приказу заместителя командующего штаба четырём срочникам связали руки и надели мешки на голову для того, чтобы отвезти "на подвал" в Донецк. Там 20-летних россиян пытали в течение 7 суток, после чего показательно вернули на место дислокации подразделения.

Карательный подход к принудительному привлечению войск в участии в боях позволяет российским генералам уменьшить масштабы протестов и избежать бунтов среди личного состава, но никак не помогает изменить реалии и повысить моральный дух солдат. Выжившие, несмотря на 69 дней непрерывных боевых действий, кого много раз обманывали, обещая отправить на ротацию или вообще отвезти домой, но упрямо бросали под артиллерию, не имеют никакого желания, кроме как выжить. Прямое участие в боевых действиях и штурмы укрепленных позиций ВСУ никак не способствуют этому

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