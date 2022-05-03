За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, в умовах відсутності чогось, що можна назвати перемогою, у Москві всерйоз розглядають можливість анексії захопленої ними частини Донбасу. На думку кремлівського фюрера та його оточення, подібний вчинок може змінити формат протистояння з Україною, а також підняти рівень патріотичного чаду у Росії.

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Орієнтовною датою, з якої окупанти почнуть вважати так звані "ДНР" та "ЛНР" своїми територіями, є 11 травня – на річницю проведення "референдумів".

Створять умови для оголошення мобілізації

Згідно з оцінками українських спецслужб, вчинення Росією провокацій у Бєлгородській, Курській та Брянській областях не призвело до підвищення кількості добровольців з цих регіонів. Місцеві мешканці навпаки перелякалися того, що до них прийшла справжня війна, а також розчарувалися у можливостях російської армії захистити власну ж територію.

Оголошення мобілізації та воєнного стану навіть на прикордонній частині територій для Путіна може означати визнання того факту, що Росія не здатна перемогти Україну. Тому загарбники можуть спробувати визнати захоплений Донбас Росією та розповідати про те, "як на них напала Україна".

В такий спосіб нелюди отримають можливість пояснити своїм громадянам, чому новоявлений Гітлер відмовляється від терміну "спецоперація" та оголошує війну з подальшою мобілізацією. Ніякої іншої мотивації для анексії Донеччини та Луганщини Путін не має. Оскільки знищені росіянами міста московитам взагалі не потрібні.

Крім того, заміна формату протистояння з Україною, на думку Путіна, може пояснити рашистам великі втрати. Військовослужбовці ж втратять можливість безкарно відмовлятися від участі у бойових діях, а також розривати контракти. Наразі ж, оскільки юридично Росія не бере участь у війні, ординців ніяким чином не можуть притягти до відповідальності за невиконання злочинних наказів. Але робити так без якихось для себе наслідків можуть здебільшого ті військові, що перебувають у Росії. На передовій не брати участь у бойових діях значно важче.

Майбутня мобілізація стримує звільнення

Донесення до особового складу інформації про наміри анексувати Донбас та оголосити мобілізацію, на жаль, виявилися досить дієвими. Хоча на мотивацію окупантів це ніяк не вплинуло – більшість з них як не хотіло йти у бій, так і не хоче, – кількість контрактів, які розривають військові дещо скоротилася. Росіяни у розмовах з родичами пояснюють, що дуже хотіли б звільнитися з лав збройних сил, але якщо незабаром оголосять мобілізацію, їх примусять знову відправитися на війну.

Крім того, окупанти скаржаться, що у деяких підрозділах командири розстрілюють тих, хто не йде у наступ, однак так вчиняють лише "найбільш відбиті полковники". Інші військові злочинці зі складу середньої офіцерської ланки карають солдатів за боягузтво в інший спосіб. Так, в одній з рот за наказом заступника командувача штабу чотирьом терміновикам зв'язали руки та вдягли мішки на голову для того, аби відвезти "на підвал" у Донецьк. Там 20-річних росіян катували впродовж 7 діб, після чого показово повернули на місце дислокації підрозділу.

Каральний підхід до примусового залучення військ в участі у боях дозволяє російським генералам зменшити масштаби протестів та уникнути бунтів у серед особового складу, але ніяким чином не допомагає змінити реалії та підвищити моральний дух солдатів. Ті, хто вижив попри 69 днів безперервних бойових дій, кого багато разів обманювали, обіцяючи відправити на ротацію чи взагалі відвезти додому, але вперто кидали під артилерію, не мають ніякого бажання, окрім як вижити. Безпосередня участь у бойових діях та штурми укріплених позицій ЗСУ ніяк не сприяють цьому.