Корреспондентка 24-го канала Анна Черненко рассказала, что перед тем, как тела женщин осмотрели полицейские криминалисты, территорию обследовали саперы.

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Возле Циркунов на растяжке подорвались две женщины

По ее словам, территория вокруг села сильно заминирована.



Саперы осматривают территорию возле Циркунов / Фото 24 канала

Уже известно, что на тропе были расставлены несколько растяжек. Одна сдетонировала на собаку, другая – на женщин.

Личности погибших пока не установлены. С виду женщины от 30 до 50 лет. Погибли несколько недель назад. У них обнаружили взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители не исключают, что женщины пытались убежать из оккупированного села,

– выяснила журналистка.

Специалист-взрывотехник говорит, что сдетонировал инженерный боеприпас в виде мины МОН-50, установленный на растяжку. От этой мины и погибли женщины.



На растяжке подорвались две женщины возле Циркунов / Фото 24 канала

По его словам, шансы выжить на растяжке, конечно, есть, если вы находитесь в более чем 10 метрах от данного устройства. Чем ближе, тем шансы уменьшаются.

Напомним, что село Циркуны было оккупировано с первого дня войны. Освободили его всего несколько дней назад.

Люди признаются, что ротаций российских военных было несколько:

Сначала чеченцы, но они сбежали, как только их остановили на подступах к Харькову.

Затем были мобилизованные из псевдореспублик Донбасса.

Далее – российские срочники и контрактники, десантники из Мурманска и даже – якуты.

Житель пригорода Циркунов Алексей рассказывает, что у него есть дачный домик. Там он все 74 дня оккупации прожил в подвале с 8 людьми. Ели какие-то сухари, запасов еды не было.

Местные говорят, что посадку и окружающую территорию минировали российские контрактники, они каждый вечер ходили с гранатами и минами в лес, возвращались без боеприпасов.

В освобожденное село пока просят не возвращаться

Саперы же добавляют, что пока возвращаться в освобожденное село рано, они должны все осмотреть.

Добавим, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что в освобожденных от оккупантов Циркунах россияне даже не забрали тела своих солдат. Они гниют на улице и в частных домах.

Он подчеркнул, что пока не следует возвращаться в населенный пункт. Ведь россияне перед бегством заминировали буквально все: от жилых домов – до детских садов, школ, административных построек и даже обычных дорог.

Кроме того, враг еще не отошел настолько далеко, чтобы граждане могли чувствовать себя в безопасности. Оккупанты ведут артиллерийский огонь по освобожденным селам на Харьковщине. Территорию нужно зачищать от оккупантов и разминировать.