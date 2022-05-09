После продолжительной жизни в российской оккупации жители встречали украинских бойцов со слезами на глазах.

Важно Россияне готовятся к наступлению на направления Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск

По словам главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения россиян были в оккупации. "Русский мир" принес только страдания и разруху: уничтожены дома и улицы.

Сегодня местные со слезами на глазах встречали защитников, добившихся освобождения села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться несмотря на террор россиян,

– подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что сейчас в селе работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно производят разминирование.

"Просим быть крайне осторожными и не спешить с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно. Только нам позволят военные – мы начнем восстанавливать критическую инфраструктуру", – добавил глава Харьковской ОВА.

ВСУ в освобожденных от оккупантов Циркунах / Фото Олега Синегубова, Владимира Тимошко

Председатель областной полиции Владимир Тимошко отметил, что оккупанты полностью разрушили здание средней школы, которое выстояло во времена Второй мировой войны.

Русский мир пришел, освобождение принес. От чего освобождение? От мира, от добра, от знаний и от жизни,

– констатировал Тимошко.

Между тем журналист Юрий Бутусов рассказал, что село Циркуны и 7 других населенных пунктов под Харьковом освобождены в результате решительного наступления 92-й механизированной бригады и других подразделений.

"3 24 февраля Циркуны были оккупированы российскими войсками. Но все россияне здесь были либо уничтожены, либо бежали, а 21 военнослужащий ВС России, Росгвардии и мобилизованные 115-го полка сдались в плен", – подытожил он.



Освобождены от оккупантов Циркуны / Фото Юрия Бутусова

Добавим, что 9 мая ВСУ сообщили об освобождении еще четырех населенных пунктов в харьковском направлении. Речь идет о:

Верхний Салтов;

Змуловка;

Байрак;

Рубежное.