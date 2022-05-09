Россияне ведут воздушную разведку

В пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские оккупанты пополняют материально-технические запасы на Изюмском направлении.

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Войска агрессора готовятся для проведения дальнейших наступательных действий в двух направлениях:

Изюм – Барвенково;

Изюм – Славянск.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, российские военные проводят воздушную разведку.

На Изюмском направлении идет пополнение запасов материально-технических средств, подготовка подразделений для проведения дальнейших наступательных действий на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Противник ведет воздушную разведку,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Последние новости из Харьковской области

5 мая Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В ответ русские военные пробуют помешать нашим защитникам.

Вооруженные силы России усилили группировку на Харьковском направлении, однако не производят наступательных действий. Также в Генштабе ВСУ информировали, что возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

Важно заметить, что российские военные продолжают цинично обстреливать мирных людей в Харькове и области. Недавно войска агрессора обстреляли Изюм кассетными снарядами и обвинили в этом Украину.

Также россияне атаковали Харьковскую область 8 мая. В городе Богодухов вечером раздались взрывы сразу после того, как была объявлена воздушная тревога. От рук агрессора страдают и ветераны Второй мировой войны. В Золочеве русские военные цинично обстреляли дом Ивана Лысуна, который в 97 лет остался без жилья.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что россияне совершают хаотические обстрелы. Также он сообщил, что у Изюма оккупанты имеют значительные потери, но продолжают испытывать украинскую оборону на прочность.

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