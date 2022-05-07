В то же время, пропагандисты Кремля отмечают, что причин для таких ударов нет. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник.

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По частным домам в городе стреляют из РСЗО "Ураган", которые несут кассетные снаряды. Российские оккупанты постоянно используют это оружие для обстрелов гражданской инфраструктуры в Украине,

– отметил он.

Стрельник развенчал фейк России

Для развенчания очередного пропагандистского фейка Максим Стрельник привел основные технические характеристики РСЗО "Ураган", а также объяснил географию военных действий на Изюмском направлении.

Если открыть карту и посмотреть ближайшие населенные пункты к Изюму, откуда потенциально ВСУ могли нанести удар с максимальной дальностью стрельбы 36 километров (такая дальность у "Ураганов"). Учитывая, что этот вид оружия применяется с глубокого тыла, поскольку из-за своих больших габаритов и небольшой маневровости, является легкой целью для противника, прямое расстояние получается:

Славянск – Изюм (не менее 50 километров);

Барвенково – Изюм (не менее 45 километров);

Святогорск – Изюм (не менее 40 километров);

Петровское – Изюм (не менее 40 километров).

Поэтому очевидно, что ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными бомбами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет, о чем опять же заявляют сами российские пропагандисты. В связи с этим, мы можем утверждать, что город действительно обстреливают сами россияне,

– подытожил депутат Изюмского горсовета.

Ситуация на Изюмском направлении

Российские оккупанты намерены выйти на Славянск и Краматорск.

Там они наступают с севера – со стороны Изюма. На юге этого города продолжаются ожесточенные бои.

Враг также наступает на Барвенково, а чтобы разведать позиции ВСУ, применяет БПЛА.

Россия может оттягивать силы из Изюмского направления на север: видео