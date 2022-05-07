Водночас пропагандисти Кремля зазначають, що причин для таких ударів немає. Про це на своїй сторінці в соціальних мережах повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

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По приватних будинках у місті б'ють із РСЗВ "Ураган", які несуть касетні снаряди. Російські окупанти постійно використовують цю зброю для обстрілів цивільної інфраструктури в Україні,

– зазначив він.

Стрельник розвінчав фейк Росії

Для розвінчання чергового пропагандистського фейку Максим Стрельник навів основні технічні характеристики РСЗВ "Ураган", а також пояснив географію військових дій на Ізюмському напрямку.

Якщо відкрити карту та подивитися найближчі населені пункти до Ізюма, звідки потенційно ЗСУ могли завдати удар з максимальною дальністю стрільби 36 кілометрів (саме така дальність в "Ураганів"). Врахувавши, що цей вид зброї застосовується з глибоко тилу, оскільки через свої великі габарити та невелику маневровість, є легкою ціллю для противника, пряма відстань виходить:

Слов'янськ – Ізюм (не менше 50 кілометрів);

Барвінкове – Ізюм (не менше 45 кілометрів);

Святогірськ – Ізюм (не менше 40 кілометрів);

Петровське – Ізюм (не менше 40 кілометрів).

Тож, очевидним є, що ЗСУ просто технічно не могли обстріляти Ізюм касетними бомбами. Не кажучи вже про те, що реальної причини для завдання таких ударів немає, про що, знову ж таки, заявляють самі російські пропагандисти. У зв'язку з цим, ми можемо стверджувати, що місто насправді обстрілюють самі росіяни,

– підсумував депутат Ізюмської міськради.

Ситуація на Ізюмському напрямку

Російські окупанти мають намір вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Там вони наступають з півночі – зі сторони Ізюма. На півдні від цього міста тривають запеклі бої.

Ворог також наступає на Барвінкове, а щоб розвідати позиції ЗСУ застосовує БПЛА.

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