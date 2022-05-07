За даними Генерального штабу Збройних Сил України, захисники потужно вдарили по окупантах в населеному пункті Івано-Кепине, що на Миколаївщині.

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Горів склад боєприпасів

Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів. Згоріло близько 20 одиниць техніки.

У населеному пункті Івано-Кепине підрозділами сил оборони було знищено склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника, – йдеться у дописі від Генштабу.

Російські загарбники цинічно знищують інфраструктури мирних міст. Зокрема, нещодавно обстріляли з ракет та реактивних систем залпового вогню Миколаїв. Вони запустили аж 5 ракет, одну з яких вдалося збити. Решта потрапила на вже знищений залізничний міст. Також ворог активно застосовує артилерію для обстрілу позицій українських військових.

У НАТО вважають, що найближчі тижні будуть вирішальними у війні

За словами заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане, війна в Україні може тривати ще довгий час. Однак наступні тижні можуть бути вирішальними у цьому протистоянні.

Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними,

– наголошує військовий.

НАТО активно співпрацює з Україною. Зараз там готують зустріч керівників генштабів, щоб обговорити стратегічно важливі питання для Альянсу. Цікаво, що туди запросили й міністра оборони Олексія Резнікова. Одне з засідань буде повністю присвячене війні Росії проти України.

Також Збройні Сили України потроху починають переходити на зброю НАТО. Це надзвичайно важливо, адже запаси радянської зброї можуть закінчуватися. Олексій Резніков вважає, що ще три місяці тому можливість переходу на більш сучасне озброєння здавалася практично неможливою. Але часи змінюються.

"Не буду приховувати – ще 3 місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося", – стверджував Резніков.

Попри все, Україна готова й досі отримувати радянську зброю та боєприпаси. Вони теж надзвичайно необхідні на цій війні.

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