Про це заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане розповів в інтерв'ю. Він підкреслив, що вирішальна фаза війни для нашої держави розпочнеться уже за лічені тижні.

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Росія не втягуватиме у війну НАТО

Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними,

– підкреслив він.

Водночас зазначив, що сама війна може тривати ще певний проміжок часу після цієї вирішальної фази.

Цікаво, що в НАТО не передбачають можливої ескалації війни. Ба більше, в Альянсі переконані, що Росія не захоче воювати ще й проти нього після того, з чим вона стикнулася в Україні.

Мабуть, бентежним став той факт, що НАТО мобілізувало значні додаткові сили на східному фланзі, що ми вперше в історії активізували оборонний план для східних країн,

– наголосив Джоане.

Але, додав Джоане, війна в Україні триватиме. Ба більше, вона буде інтенсивнішою, а також принесе ще більше жертв. Але хай там як, Росія намагатиметься не вплутувати у неї ще й НАТО. Та й у самому Альянсі зазначають, що прагнуть уникнути відповідного перебігу подій.

Олексій Резніков поїде на зустріч керівників генштабів

Зауважимо, що напередодні у НАТО запланували зустріч начальників генштабів. Запросять на неї і нашого міністра оборони Олексія Резнікова. У рамках заходу керівники обговорюватимуть питання, які є стратегічними для Альянсу.

Під час одного зі своїх брифінгів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, чому Росія не завдасть ядерного удару. З його слів, країна-агресорка намагатиметься всіляко уникнути безпосереднього конфлікту зі США або НАТО. Адже якщо він таки виникне, то на Росію очікує удар у відповідь.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк напередодні підкреслив, що Росія воює винятково з Україною. Мовляв, у Кремлі зараз намагаються жалюгідно виправдати свою поразку. Буцімто країна-агресорка не може досягнути бажаних результатів лише тому, що протистоїть не нашій країні, а США та НАТО.

Насправді ж, якою б брехнею "друга армія світу" не прикривалася, факт залишається фактом: уже 73 добу наші військові дають гідну відсіч. І з кожним днем Україна наближає себе до перемоги, а Росію – до краху.

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