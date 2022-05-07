Новий день робить нас ще ближчими до перемоги над окупантами. Про головні події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Росія може влаштувати провокації 9 травня: що варто пам'ятати українцям

Хронологія подій

06:35 Укрзалізниця відновила сполучення в напрямку Бородянки, що на Київщині. Через руйнування моста потяги туди не їздили протягом 2 місяців.

06:30 У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Харківщині підірвали 3 мости через контрнаступ ЗСУ.

Водночас на Миколаївщині вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та близько 20 одиниць техніки ворога.

06:29 Попри повномасштабне вторгнення Росії, в Україні починають відновлювати будівництво. Роботи тривають вже на 427 житлових комплексах.

06:24 Естонія допоможе Україні у відновленні Житомирської області.

05:11 У Мелітопольському районі державників окупанти змушують отримувати зарплатню у рублях.

04:30 У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Каліфорнії готуються передати 155-міліметрові гаубиці.

04:16 НАТО збирає начальників генштабів, які обговорюватимуть питання, які мають стратегічне значення для Альянсу. На одну з сесій запросять міністра оборони України Олексія Резнікова.

02:51 Новий уряд Чорногорії готується долучити країну до всіх пакетів санкцій проти Росії.

02:38 В оперативному командуванні "Південь" розповіли подробиці вчорашнього ракетного удару по Миколаєву: окупанти випустили 5 ракет, 1 з яких вдалося збити. 4 ракети полетіли у вже зруйнований залізничний міст.

Також за даними командування, російські окупанти заблокували виїзд мирних мешканців з тимчасово окупованих територій.

За добу на Півдні знищили 21 окупанта, 4 самохідні гаубиці, безпілотник, "Град" і "ТОР", який росіяни готували для удару по острову Зміїний.

02:26 Прем'єр Великої Британії у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном закликав не вести переговори з Росією на її умовах. Політики засудили "смертельну безглуздість" Путіна у війні проти України.

01:49 Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вчорашня евакуація з "Азовсталі" була дуже важкою.

01:45 Російські війська під час обстрілу знищили Національний музей імені Григорія Сковороди біля Харкова. Після прямого влучання снаряду будівля XVIII століття почала палати.

01:31 Влада Берліна з незрозумілих причин заборонила прапори та символіку України на заходах 8 – 9 травня.

01:15 Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що до 9 травня в Україні можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи росіян.

00:52 У Запоріжжі затримали російського льотчика за підозрою у шпигунстві.

00:38 Через небезпеку замінувань території, КМДА заборонила киянам відвідувати ліси, випалювати суху траву та розводити у лісах багаття. За це передбачений штраф.

00:37 У Пентагоні не змогли підтвердити, що Україна підбила у Чорному морі російський фрегат "Адмірал Макаров".

00:17 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за минулу добу вдалося збити аж 14 російських безпілотників "Орлан-10".

00:01 Кореспондентка 24 каналу в Харкові повідомила, що унаслідок учорашніх пожеж, які виникли після ворожих обстрілів, у районі Салтівка загинув чоловік, а жінка отруїлася чадним газом.

00:00 Радбез ООН вперше від початку повномасштабної війни схвалив резолюцію, якою висловив "глибоке занепокоєння" через ситуацію в Україні. Однак у документі відсутнє слово "війна".

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