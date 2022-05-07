Новый день делает нас ближе к победе над оккупантами. О главных событиях дня читайте в материале 24 канала.

Заметьте Россия может устроить провокации 9 мая: что следует помнить украинцам

Хронология событий

06:35 Укрзализныця возобновила сообщение в направлении Бородянки Киевской области. Из-за разрушения моста поезда туда не ездили в течение 2 месяцев.

06:30 В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в Харьковской области взорвали 3 моста из-за контрнаступления ВСУ.

В то же время в Николаевской области удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и около 20 единиц техники врага.

06:29 Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украине начинают возобновлять строительство. Работы продолжаются уже на 427 жилых комплексах.

06:24 Эстония поможет Украине в восстановлении Житомирской области.

05:11 В Мелитопольском районе государственников оккупанты заставляют получать зарплату в рублях.

04:30 В Генштабе ВСУ сообщили, что в Калифорнии готовятся передать 155-миллиметровые гаубицы.

04:16 НАТО собирает начальников генштабов, которые будут обсуждать вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса. На одну из сессий будет приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.

02:51 Новое правительство Черногории готовится приобщить страну ко всем пакетам санкций против России.

02:38 В оперативном командовании "Юг" рассказали подробности вчерашнего ракетного удара по Николаеву: оккупанты выпустили 5 ракет, 1 из которых удалось сбить. 4 ракеты полетели в уже разрушенный железнодорожный мост.

Также по данным командования, российские оккупанты заблокировали выезд мирных жителей с временно оккупированных территорий.

За сутки на Юге уничтожили 21 оккупанта, 4 самоходных гаубицы, беспилотник, "Град" и "ТОР", который россияне готовили для удара по острову Змеиный.

02:26 Премьер Великобритании в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях. Политики осудили "смертельную бессмысленность" Путина в войне против Украины.

01:49 Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что вчерашняя эвакуация из "Азовстали" была очень тяжелой.

01:45 Российские войска при обстреле уничтожили Национальный музей имени Григория Сковороды возле Харькова. После прямого попадания снаряда здание XVIII столетия начало пылать.

01:31 Власти Берлина по непонятным причинам запретили флаги и символику Украины на мероприятиях 8 – 9 мая.

01:15 Замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что до 9 мая в Украине могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы россиян.

00:52 В Запорожье задержали российского летчика по подозрению в шпионаже.

00:38 Из-за опасности замены территории КГГА запретила киевлянам посещать леса, выжигать сухую траву и разводить в лесах костры. За это предусмотрен штраф.

00:37 В Пентагоне не смогли подтвердить, что Украина подбила в Черном море российский фрегат "Адмирал Макаров".

00:17 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за минувшие сутки удалось сбить 14 российских беспилотников "Орлан-10".

00:01 Корреспондентка 24 канала в Харькове сообщила, что в результате вчерашних пожаров, возникших после вражеских обстрелов, в районе Салтовка погиб мужчина, а женщина отравилась угарным газом.

00:00 Совбез ООН впервые с начала полномасштабной войны одобрил резолюцию, которой выразил "глубокую обеспокоенность" из-за ситуации в Украине. Однако в документе отсутствует слово "война".

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