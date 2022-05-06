Для оккупантов дата 9 мая всегда была, так сказать, "сакральной". Когда весь цивилизованный мир чтит память погибших во время Второй мировой, россияне устраивают "победобесие". Поэтому существует риск провокаций и обстрелов, которые агрессор преподнесет как свою "победу", передает 24 канал.

Заметьте Из-за угроз провокаций в ряде регионов введут длинный комендантский час, – МВД

Предупреждение Минобороны

Спикер Минобороны Александр Мотузяник рассказал, что 9 мая России нужно добиться определенных результатов. Агрессор хочет показать картинку по телевидению.

В ведомстве отметили, что несмотря на то, что война продолжается каждый день, и атаки врага не прекращаются, 9 мая могут быть новые провокации или обстрелы. Украинская армия наготове, но и мирные жители должны быть бдительнее.

Советы украинцам

В Министерстве внутренних дел озвучили советы для украинцев, как вести себя на выходных перед 9 мая.

От участия в массовых мероприятиях всем нужно отказаться. Нельзя допускать скоплений людей. Также следует отложить на потом традиционный пикник на природе. Категорически запрещено посещать леса и лесопосадки в регионах, где временно находились вражеские войска – в Киевской, Сумской, Черниговской областях и т.д. Эти территории еще не проверили на заминирование.

В эти дни СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и все украинские стражи порядка будут работать в усиленном специальном режиме.

Мэры призывают людей уехать за город

Мэры некоторых городов просят жителей на выходные оставаться дома или, при возможности, уехать.

К примеру, с такой просьбой обратился городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Заметим, что 7 мая в Ивано-Франковске – день города, однако, конечно, в этом году празднований не будет.

Мэр Харькова Игорь Терехов тоже призвал горожан не идти к мемориалу Славы 9 мая. Он подчеркнул, что враг может стрелять по нему. Тем более, такие обстрелы были и раньше.

Мэр Конотопа Артем Семенихин тоже призвал жителей быть осторожными. Он настоятельно просит воздержаться от походов к мемориалу и возложению цветов. Кроме того, чиновник даже не исключил, что российская агентура может устроить и теракт, чтобы потом обвинить ВСУ.

В Запорожье тоже есть угрозы. Чтобы обезопасить людей, в городе ввели длинный комендантский час. Она продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. Власти подчеркивают, что покидать дома в это время нельзя.

Что именно агрессор может сделать на 9 мая

В западных СМИ появляется информация о том, что Россия на 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию. То есть, предполагают, что Путин в этот день официально объявит войну Украине.

На оккупированных территориях захватчики готовят "парад". В частности, в Мариуполе, Херсонской и Запорожской областях. Звучит еще один возможный сценарий – так называемое "присоединение" к России квазиреспублик в оккупированных Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, россияне могут более активно обстреливать украинские территории. В частности, районы, где должно быть скопление людей – в местах возле монументов. Следовательно, в эти дни мы действительно должны быть особенно внимательными и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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