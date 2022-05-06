Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает 24 канал. Он подчеркнул: война продолжается, так что расслабляться пока рано.

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В каждом регионе будут принимать отдельное решение

Денисенко отметил, что риски в Украине связаны не только с днем Победы, но и тем, что во многих областях 7 – 9 мая идут почтить умерших на кладбища.

Каждый регион будет принимать отдельное решение – в соответствии с оперативной обстановкой. Эту информацию предоставляет разведка, силовики, полиция, СБУ,

– объяснил Денисенко.

В МВД подтвердили: в ряде регионов может обостриться работа диверсионно-разведывательных групп. Именно из-за угрозы провокаций в определенных областях могут ввести длительный комендантский час.

Правоохранители просят отнестись к этому серьезно и с пониманием. Также людей призывают – в эти дни не стоит делать массовые мероприятия.

В Запорожье уже предупредили о длительном комендантском часе

О длительном комендантском часе – с вечера 8 мая до утра 10 мая – уже сообщила военная администрация Запорожья. Городские власти подчеркнули: за тем, как местные жители будут соблюдать правила, будут следить военные, правоохранители, а также тероборонцы.

В Ивано-Франковске мэр призвал оставаться дома

В Ивано-Франковске мэр города Руслан Марцинкив тоже предупредил местных жителей об опасности. Он посоветовал ивано-франковцам оставаться дома или временно уехать из города в эти выходные.

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Что может запланировать Россия на 9 мая: коротко

Во временно оккупированном Херсоне россияне хотят устроить митинг и пригласить на него ветеранов Второй мировой войны. Особой подготовки не наблюдают, так что могут просто снять видео для "картинки" пропагандистам.

По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне хотят именно до 9 мая установить контроль над "Азовсталью".

Между тем, Россия признала, что не сможет устроить "парад" в оккупированных Донецке и Луганске. Мол, это – "не ко времени".

Ужасно то, что в разрушенном Мариуполе россияне тоже готовят "парад" к 9 мая. Для этого они убирают тела и развалины с центральных улиц города.

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