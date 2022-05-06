Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает 24 канал. Он подчеркнул: война продолжается, так что расслабляться пока рано.
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В каждом регионе будут принимать отдельное решение
Денисенко отметил, что риски в Украине связаны не только с днем Победы, но и тем, что во многих областях 7 – 9 мая идут почтить умерших на кладбища.
Каждый регион будет принимать отдельное решение – в соответствии с оперативной обстановкой. Эту информацию предоставляет разведка, силовики, полиция, СБУ,
– объяснил Денисенко.
В МВД подтвердили: в ряде регионов может обостриться работа диверсионно-разведывательных групп. Именно из-за угрозы провокаций в определенных областях могут ввести длительный комендантский час.
Правоохранители просят отнестись к этому серьезно и с пониманием. Также людей призывают – в эти дни не стоит делать массовые мероприятия.
В Запорожье уже предупредили о длительном комендантском часе
О длительном комендантском часе – с вечера 8 мая до утра 10 мая – уже сообщила военная администрация Запорожья. Городские власти подчеркнули: за тем, как местные жители будут соблюдать правила, будут следить военные, правоохранители, а также тероборонцы.
В Ивано-Франковске мэр призвал оставаться дома
В Ивано-Франковске мэр города Руслан Марцинкив тоже предупредил местных жителей об опасности. Он посоветовал ивано-франковцам оставаться дома или временно уехать из города в эти выходные.
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Что может запланировать Россия на 9 мая: коротко
- Во временно оккупированном Херсоне россияне хотят устроить митинг и пригласить на него ветеранов Второй мировой войны. Особой подготовки не наблюдают, так что могут просто снять видео для "картинки" пропагандистам.
- По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, россияне хотят именно до 9 мая установить контроль над "Азовсталью".
- Между тем, Россия признала, что не сможет устроить "парад" в оккупированных Донецке и Луганске. Мол, это – "не ко времени".
- Ужасно то, что в разрушенном Мариуполе россияне тоже готовят "парад" к 9 мая. Для этого они убирают тела и развалины с центральных улиц города.
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