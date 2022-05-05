В Запорожье решили ввести длинный комендантский час. По решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Достойно внимания В Токмаке возможны провокации оккупантов или имитация нападения диверсантов, – городской совет

Городские власти напомнили, что соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны. Следовательно, призвали жителей города не покидать в это время собственных домов, ведь людей могут принять за диверсантов.

"Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время", – отметили в городском совете.

Из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

Два исключения, чтобы покинуть дом во время комендантского часа

В то же время в городском совете заявили, что есть только два исключения, когда людям можно покинуть дом во время длинного комендантского часа. Первый – можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги.

Второе исключение – это необходимость выгула домашних животных. Власти рекомендуют это делать рядом с собственным домом и имея при себе документы. А само время выгула максимально сократить.

Это не первый раз, когда в Запорожье устанавливают длинный комендантский час.

В целом же комендантский час в Запорожье длится ежедневно с 21:00 и до 05:00 следующего дня.

Для чего вводят длинные комендантские часы

Обычно длинные комендантские часы в городах проводятся в тех случаях, когда там возможны провокации с российской стороны. Или для обнаружения и задержания вражеских диверсионно-разведывательных групп. Делают это на выходных, когда люди не ходят на работу. Те же, кто работает в эти дни, должны получить специальное разрешение на пребывание в городе во время комендантского часа.

Длинные комендантские часы вводили в Киеве, когда вокруг были российские войска. Это помогло в городе бороться с диверсантами и не дать им нанести критический удар по инфраструктуре города.

Так же делали и в Одессе, когда рядом начало расти напряжение в оккупированном Приднестровье. Тогда тоже удалось задержать диверсантов.

В Запорожье тоже уже вводили длинные комендантские часы. Также вводили длинные комендантские часы и в Запорожской области.