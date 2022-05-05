У Запоріжжі вирішили запровадити довгу комендантську годину. За рішенням військових, вона триватиме з 19:00 неділі, 8 травня до 5:00 вівторка, 10 травня.

Варте уваги У Токмаку можливі провокації окупантів або імітація нападу диверсантів, – міська рада

Міська влада нагадала, що дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони. Тому мешканців міста закликали не покидати в цей час власних домівок, адже людей можуть прийняти за диверсантів.

"Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час", – наголосили у міській раді.

Через комендантську годину у понеділок, 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.

Два винятки, щоб покинути домівку під час комендантської години

Водночас у міській раді заявили, що є лише два винятки, коли людям можна покинути домівку під час довгої комендантської години. Перший – можна виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги.

Другий виняток – це необхідність вигулу домашніх тварин. Влада рекомендує це робити поряд з власним будинком та маючи при собі документи. А сам час вигулу максимально скоротити.

Це не перший раз, коли в Запоріжжі встановлюють довгу комендантську годину.

Загалом же комендантська година в Запоріжжі триває щодня з 21:00 і до 05:00 наступного ранку.

Для чого запроваджують довгі комендантські години

Зазвичай довгі комендантські години в містах запроваджують у тих випадках, коли там можливі провокації з російської сторони. Або для виявлення та затримання ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Роблять це на вихідних, коли люди не ходять на роботу. Ті ж, хто працює в ці дні, повинні отримати спеціальний дозвіл на перебування в місті під час комендантської години.

Довгі комендантські години вводили в Києві, коли навколо були російські війська. Це допомогло боротися з диверсантами та перешкодило їм завдати критичного удару по інфраструктурі міста.

Таке ж робили й в Одесі, коли поруч почала зростати напруга в окупованому Придністров'ї. Тоді теж вдалося затримали ворожих диверсантів.

У Запоріжжі та області також вже запроваджували довгі комендантські години.