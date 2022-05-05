Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Росіяни шиють форму ЗСУ

Він розповів про "геніальні" задуми російських військових, які знову вдаються до старих радянських методів – перевдягання в однострій противника.

За повідомленням оперативного командування "Південь", у Токмаку Запорізької області з 2 травня розпочався масовий пошив форми ЗСУ.

Не виключено здійснення провокативних дій такими "вирядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення, – зауважили в ОК "Південь".

Окупанти готують провокації

За словами Анатолія Куртєва, можливі такі сценарії:

переодягнені в форму ЗСУ окупанти спробують здійснити провокації на окупованих територіях,

або окупанти імітують напад ДРГ (диверсантів - 24 канал) на лінії зіткнення.

Мета одна – скомпрометувати українських військових. Але у нас на це тільки одна відповідь – кіна не буде! Плани розкрито, костюмерну можна зачиняти. Віримо у ЗСУ! Переможемо,

– написав секретар міської ради.

До слова, росіяни не гребують проводити операції "під фальшивим прапором". Окрім цього, вони продукують низку фейків, які поширюють у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, пропагандисти вигадали, що в Україні проводять масову мобілізацію. Так вони прагнуть деморалізувати українців, які через перебої зі зв'язком не мають доступу до правдивих новин.

Ситуація на Запоріжжі: останні новини

3 травня росіяни обстріляли житлові масиви міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Внаслідок збройної атаки дві людини травмовано та одна загинула, також пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

Окрім того, 3 травня ворог завдав артилерійського удару по селищі Залізничне, що біля Гуляйполя. Внаслідок атаки загинули 2 цивільних, пошкодженні 12 житлових будинків та школа. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу.

2 травня противник обстріляв позиції Збройних Сил України у районі населеного пункту Оріхів. Окупанти гатили з артилерії.

Проте українські захисники дають відсіч ворогу. Так, лише за 1 травня українські воїни знищили майже 80 російських окупантів на Запоріжжі. ЗСУ перетворили багато ворожої техніки на брухт. Серед знищеної техніки є 6 танків.

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