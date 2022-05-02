Ворог намагається втримати позиції

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Ворог продовжує перегрупування своїх вояк на Таврійському напрямку.

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Тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області, розгорнуто підрозділ ствольної артилерії,

– йдеться у повідомленні.

Обстріли Запорізької області

Військові розповіли, що ворог з артилерії обстріляв позиції ЗСУ у районі населеного пункту Оріхів.

Нагадаємо, вчора російські військові теж гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова. Внаслідок інтенсивної атаки загинули двоє чоловіків.

Також у Генштабі повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області росіяни розгорнули склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

ЗСУ гідно боронять позиції

Українські військові вчора, 1 травня, знищили майже 80 російських окупантів на Запоріжжі. Вони перетворили багато ворожої техніки на брухт.

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