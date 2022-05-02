Про це президент повідомив під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT, пише 24 канал.
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Володимир Зеленський заявив, що жоден українець не піде на зміну державних кордонів заради миру. Ми, навпаки, готові відновити нашу територіальну цілісність.
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Про це президент повідомив під час розмови з грецьким суспільним мовником ERT, пише 24 канал.
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Новина доповнюється…