Безжальні вбивства росіянами мирних мешканців на Сході нашої держави прокоментував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що ніхто не приніс стільки болю жителям Донбасу, як Росія.

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Росія зруйнувала десятки тисяч життів на Донбасі

Подоляк зазначив, що за 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020 році – 8, а у 2021-у – 15 мирних осіб.

За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише у Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Росія з 2014 року, й особливо сьогодні,

– додав радник голови Офісу Президента.

Вбивства росіянами мирних українців: останні новини

Протягом 1 травня росіяни 18 разів обстрілювали населені пункти на Луганщині. За попередніми даними, офіційно було зафіксовано руйнування 28 будинків. Унаслідок ворожого вогню загинули троє цивільних, ще троє отримали поранення. На жаль, серед поранених – малолітня дитина.

Станом на 2 травня, в Офісі генпрокурора зафіксували загалом 219 смертей неповнолітніх дітей унаслідок обстрілів росіян з 24 лютого, ще щонайменше 205 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зазначається, що цифри є не остаточними, адже на тимчасово окупованих територіях та у зоні активних бойових дій кількість жертв визначити неможливо.

Від ворожого артилерійського вогню по селищі міського типу Золочів, що на Харківщині, загинув чоловік. Загалом росіяни завдали руйнувань 12 житловим будинкам у населеному пункті.

Від початку повномасштабного вторгнення унаслідок обстрілів росіян лише у столиці загинули понад 100 цивільних. Ще 435 мирних мешканців Києва отримали поранення.

28 квітня росіяни завдали авіаудару по селищу Нью-Йорк, що у Донецькій області. Унаслідок обстрілу окупантами населеного пункту загинули 3 цивільних, ще 3 – отримали поранення.

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