Окупанти завдали удару некерованими авіаракетами

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив попередні наслідки обстрілу Нью-Йорку, який росіяни здійснили 28-го квітня.

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За інформацією Кириленка, троє загиблих і троє поранених – цивільні. Також він повідомив, що окупанти завдали удару некерованими авіаракетами.

Росіяни обстріляли промислове підприємство та житлові квартали.

Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити,

– написав Кириленко в телеграмі.

Наслідки обстрілу Нью-Йорку / Фото Донецька ОВА

Яка ситуація на Донеччині

Російські військові не припиняють масові обстріли Донецької області. Ціль окупантів, за даними Генштабу ЗСУ, вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Протягом 27-го квітня російські військові обстріляли 22 населені пункти Донеччини. Ворог гатить практично зі всіх типів озброєння, в тому числі й забороненою міжнародними нормами.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти хочуть оточити українській війська в зоні ООС. Для цього ворог готується до форсування Сіверського Дінця.

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