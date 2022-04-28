Таку інформацію повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці. Ворог продовжує наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю Донеччини та Луганщини та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

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Генеральним штаб ЗСУ повідомив про ведення противником активних дій на лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Зазначається, що основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ українських Сил оборони.

За даними генштабу, ворог прагне досягнути поставленої мети, тому на Лиманському напрямку покращив тактичне положення, та намагається розвинути наступ на населений пункт Лиман. Зокрема, росіяни проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець.

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