Такую информацию сообщили в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ в фейсбуке. Враг продолжает наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля Донбасса и Луганской области и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

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Генеральный штаб ВСУ сообщил о ведении противником активных действий на линии столкновения на Донецком направлении. Основные усилия сосредоточены на окружении группировки войск украинских Сил обороны.

По данным генштаба, враг стремится достичь поставленной цели, поэтому на Лиманском направлении улучшил тактическое положение и пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. В частности, россияне проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

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