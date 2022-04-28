Такую информацию сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке. Отмечается, что россияне увеличивают темпы проведения наступательной операции на востоке Украины. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие.

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По данным Генштаба, основные усилия враг сосредоточил на Изюмском направлении. Отмечается, что силами существующих подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Великая Камышеваха.

В частности, стало известно, что в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники. Это делается с целью усиления наступающей группировки.

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